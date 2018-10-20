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Разорвало на части: раскрыты жуткие подробности смерти украинской звезды

Фото: Дизель Шоу, Facebook
Шансов выжить у нее не было

На Украине в аварии погибла звезда команды "Дизель шоу" Марина Поплавская. Очевидцы сообщают, что от сильного столкновения автобуса, в котором сидела артистка, с грузовиком у нее практически оторвало нижнюю часть тела.

"Пассажирка, которая сидела на переднем сидении, ей практически оторвало нижнюю часть тела, оторвало ноги. Шансов выжить у актрисы не было", – цитирует очевидцев РИА ФАН.

Отмечается, что Марина погибла мгновенно. Еще 4 человека получили тяжелые травмы, их доставили в больницу.

По словам свидетелей, автобус ехал со скоростью свыше 100 км/ч. Возможно, что водитель заснул или потерял бдительность за рулем. Полицейские выясняют причины происшествия.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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