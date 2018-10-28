В Москве избили известного рэпера

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В Москве неизвестные избили рэпера Гуфа (Алексея Долматова). Отмечается, что инцидент произошел в одном из столичных клубов.
Сам пострадавший пришел в участок полиции и написал заявление. Выясняются все обстоятельства случившегося, передает РЕН ТВ.
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