Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Москве избили известного рэпера

О состоянии его здоровья ничего неизвестно

В Москве неизвестные избили рэпера Гуфа (Алексея Долматова). Отмечается, что инцидент произошел в одном из столичных клубов.

Сам пострадавший пришел в участок полиции и написал заявление. Выясняются все обстоятельства случившегося, передает РЕН ТВ.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Медведева "снесла голову" американскому фигуристу

Евгения поддерживает и вдохновляет Джейсона Брауна в трудные минуты

Опасное оружие: Францию и Словакию не отпускает "Северный поток-2"

Речь о топливной магистрали зашла как бы между делом

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей