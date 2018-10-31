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На 88-м году жизни умер народный артист Украинской ССР и России Эдуард Митницкий. Причина смерти неизвестна.
Печальную новость сообщили в его родном Киевском театре драмы и комедии, который режиссер создал и являлся его худруком.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с выдающимся мастером", – сказано в тексте, опубликованном на сайте театра.
Дата прощания с деятелем искусства станет известна чуть позже.
Эдуард Митницкий – создатель более 140 театральных постановок. Его спектакли знакомы не только украинским и российским зрителям, работы режиссера известны во многих европейских странах.
Звания народного артиста Украинской ССР он удостоился 30 лет назад, народным артистом России Митницкий стал в 2004 году.
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