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Умер народный артист России Эдуард Митницкий

Эдуард Митницкий. Кадр youtube.com
За свою жизнь он поставил более сотни спектаклей

На 88-м году жизни умер народный артист Украинской ССР и России Эдуард Митницкий. Причина смерти неизвестна. 

Печальную новость сообщили в его родном Киевском театре драмы и комедии, который режиссер создал и являлся его худруком.  

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким, разделяем скорбь всех, кто знал или работал с выдающимся мастером", – сказано в тексте, опубликованном на сайте театра.

Дата прощания с деятелем искусства станет известна чуть позже. 

Эдуард Митницкий – создатель более 140 театральных постановок. Его спектакли знакомы не только украинским и российским зрителям, работы режиссера известны во многих европейских странах. 

Звания народного артиста Украинской ССР он удостоился 30 лет назад, народным артистом России Митницкий стал в 2004 году.

Оксана ПОДТУРКИНА
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