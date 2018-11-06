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Мужик конопатый: Новая внешность Бузовой шокировала фанатов

Ольга Бузова. Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая оголила живот и разгневала поклонников

Артистка отечественной поп-сцены Ольга Бузова продемонстрировала публике свой накачанный пресс. Подобные обнажения певицы, увы, понравились не всем.

"И днем и ночью готовлюсь к своему шоу #Принимайменя 🙌🏻Я вообще не понимаю, спала ли я сегодня или пережидала время, чтоб поехать вновь репетировать 😂😂😂 Пока все тело болит от таких резких нагрузок , но есть и приятные моменты 🤤 вырисовывается красивый рельеф 😜😋 Пойду дальше учить движения 🙄🤫🤭", – написала она (орфография и пунктуация автора сохранены).

Поклонники на откровения телеведущей отреагировали по-разному. "Мужикабаба...", "Пахарь", "Не красиво, если честно. Не женственна!", "Блин конопатая фуууу😝😝", – писали они. 

При этом нашлись и те, кому спортивные достижения Ольги пришлись по душе: "Очень классный пресс!! Не могла бы нам рассказать , какие упражнения ты делаешь? И за какое время ты добилась такого?😍😘", "Оля молодец, ты хороша любая!" – убеждали свою любимицу они. 

Марина МОНРО
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