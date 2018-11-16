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После развода Петросяну достались миллионы

Евгений Петросян. Фото: www.globallookpress.com
Раскрыты подробности раздела имущества знаменитых супругов

Евгению Петросяну вернули его деньги. Суд снял арест со счета артиста, заявил его адвокат.

Этого удалось добиться сегодня, добавил ТАСС Сергей Жорин. И отметил, что на разблокированном счете артиста "находятся несколько миллионов рублей".

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Представитель Степаненко, в свою очередь, сообщила, что рассмотрение дела о разделе имущества отложено, так как "стороны еще не все документы собрали".

"Им только что представили опись, которую очень долго делали судебные приставы", – пояснила телеканалу "360" Елена Забралова.

На вопрос о том, известны ли какие-нибудь суммы, юрист ответила отрицательно. "Им опись давали только по имуществу, там нет никакой оценки", – подчеркнула она.

Сегодня в Хамовническом суде Москвы объявили о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко. "Решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано", – прокомментировала также представитель артистки.

А вот ранее наложенный судом на все рублевые и валютные счета Елены Степаненко в разных российских банках арест пока не снят.

О разводе артистов стало известно 6 августа. Причина их расставания все еще не названа.

По некоторым данным, стоимость совместно нажитого имущества знаменитых супругов оценивается в 1,5 млрд рублей. Им предстоит раздел.

Фоторепортаж
Петросян стал холостым
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Полина ДОРОЖКИНА
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