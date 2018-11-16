После развода Петросяну достались миллионы

Раскрыты подробности раздела имущества знаменитых супругов

Евгению Петросяну вернули его деньги. Суд снял арест со счета артиста, заявил его адвокат.

Этого удалось добиться сегодня, добавил ТАСС Сергей Жорин. И отметил, что на разблокированном счете артиста "находятся несколько миллионов рублей".

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Представитель Степаненко, в свою очередь, сообщила, что рассмотрение дела о разделе имущества отложено, так как "стороны еще не все документы собрали".

"Им только что представили опись, которую очень долго делали судебные приставы", – пояснила телеканалу "360" Елена Забралова.

На вопрос о том, известны ли какие-нибудь суммы, юрист ответила отрицательно. "Им опись давали только по имуществу, там нет никакой оценки", – подчеркнула она.

Сегодня в Хамовническом суде Москвы объявили о разводе Евгения Петросяна и Елены Степаненко. "Решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано", – прокомментировала также представитель артистки.

А вот ранее наложенный судом на все рублевые и валютные счета Елены Степаненко в разных российских банках арест пока не снят.

О разводе артистов стало известно 6 августа. Причина их расставания все еще не названа.

По некоторым данным, стоимость совместно нажитого имущества знаменитых супругов оценивается в 1,5 млрд рублей. Им предстоит раздел.