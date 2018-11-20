Умер известный театральный режиссер

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На 66-м году жизни скончался литовский театральный режиссер Эймунтас Някрошюс.
По словам близких, его доставили в больницу из-за плохого самочувствия, однако врачи ничем не смогли помочь, передает ТАСС.
Някрошюс поставил более трех десятков драматических и оперных спектаклей как в Литве, так и за рубежом, в том числе в России.
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