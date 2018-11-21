Умер выдающийся оперный певец

Артисту было 56 лет

В среду, 21 ноября скончался народный артист Чувашской Республики, оперный певец, бас Максим Михайлов

В Большом театре ТАСС сообщили, что дата и место прощания с артистом пока неизвестны.



Михайлов родился 13 мая 1962 года. Он учился в Государственном музыкально-педагогическом институте им. Гнесиных по классу тромбона и по классу вокала. В 1987 году начал работать в Большом театре, зрители запомнили его в операх М.И.Глинки "Жизнь за царя", А.П.Бородина "Князь Игорь" Глинки, "Борис Годунов" М.П.Мусоргского и многих других.

Певец выступал на ведущих мировых оперных сценах: в Милане, Нью-Йорке, Лондоне, Париже. Участвовал в крупных международных фестивалях. Максим Михайлов был внуком выдающегося советского певца, солиста Большого театра Максима Дормидонтовича Михайлова.