Понаровская уйдет голой

Звезда советской эстрады сделала сенсационное заявление

Не так давно вернувшаяся Ирина Понаровская выразила собственное мнение о богатстве знаменитостей. Нет ничего постыдного в том, что известный человек живет так, как многие граждане нашей страны, заявила артистка в студии передачи "Прямой эфир".

Когда как-то в одной из программ сказали, что певица обитает в обычной многоэтажке в трехкомнатной квартире, причем со всеми детьми и внуками, все удивились. А Ирину это возмутило.

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"И что? Что в этом такого?!", – спросила она. И добавила, что 30 лет назад все так жили и виллы были мало у кого.

"Ребята, мы пришли голыми – и уйдем голыми. Все эти виллы иллюзорны, они все останутся здесь. А вам на суд идти туда", – заявила Понаровская и показала наверх.

Она, у которой две квартиры в Москве, дом под Москвой и два – в Эстонии, неотря на это, как раз такая, как многие россияне. Ей не нужна роскошь, артистка даже продала квартиру в Майами и раздала три четверти своего гардероба, ведь "не может носить 18 шуб сразу".

Первая пенсия Понаровской была 3,5 тыс. руб., из-за того, что она не подтвердила вовремя свой стаж. И, поскольку певица – законопослушный человек, то по этому поводу не жаловалась, а приняла, как данное.

Звезда твердо знает, что есть и другая жизнь, которой очень хочется пожить, что она и делает. Хотя может и спеть для людей, когда ее попросят. А в целом, по словам Ирины, культура и шоу-бизнес развиваются и без нее.

Карьера была в самом расцвете, когда Ирина Понаровская исчезла. Поползли слухи, что она удачно вышла замуж и навсегда уехала из страны. Другие артисты тоже позабыли коллегу по сцене, которая была и иконой стиля, и на пике таланта и популярности.

В этом году она вернулась. И вот теперь прервала затянувшееся молчание, откровенно рассказав Андрею Малахову о случившемся в ее жизни, где была и большая взаимная любовь, и предательство, и разочарование, и даже клиническая смерть...