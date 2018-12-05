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Умер известный советский актер

Николай Рушковский. Кадр youtube.com
Звезда театра и кино скончался в Киеве

Сегодня не стало Николая Рушковского. Народному артисту Украины, ветерану Великой Отечественной войны было 93 года. О его смерти сообщила пресс-служба Министерства культуры Незалежной.

"Профессор, талантливый педагог Национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, где преподавал актерское мастерство, воспитал прекрасную плеяду известных украинских актеров, которые обожали своего наставника", – отметили в ведомстве.

Он до последних дней мечтал вернуться на сцену и "сыграть Фирса", написал в Facebook украинский театральный критик Олег Вергелис.  

Николай Рушковский родился в 1952 г. в Москве. В годы ВОВ ушел на фронт, воевал. В 1952-м окончил Школу-студию МХАТ.

В 1963 г. стал педагогом, а затем и худруком русскоязычного актерского курса (13 выпусков) в Киевском институте театрального искусства имени И.К. Карпенко-Карого. С 1976 г. он профессор в том же вузе.

Десять с лишним лет Рушковский возглавлял Киевское отделение Союза театральных деятелей Украины. Стал одним из организаторов театральной премии "Киевская пектораль", Нового драматического театра на Печерске, Мастерской театрального искусства "Созвездие".

В последний раз актер вышел на сцену 25 ноября этого года в постановке "Насмешливое мое счастье". По окончании спектакля он неудачно упал и сломал бедро. Несложную операцию организм пожилого мужчины не перенес.

Рушковский много играл на сцене театра – участвовал в 110 спектаклях: "Вишневый сад", "Отелло", "Бесприданница", "Ромео и Джульетта", "Три сестры" и других.

Также актер снялся в 25 кинофильмах. Самыми известными его работами стали роли в картинах "Освобождение", "Ключи от неба", "Сон" и "Солдаты свободы". 

Полина ДОРОЖКИНА
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