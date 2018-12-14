Легендарного рок-музыканта обокрали

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Бывшего солиста группы The Beatles Пола Маккартни там не было. Он находился в Вене. Британская полиция расследует обстоятельства происшествия.
Преступление совершено 7 декабря, за несколько дней до концерта артиста на родине – в Ливерпуле, который запланирован в рамках мирового турне Freshen Up, пишет сегодня The Daily Mail.
Воры пробрались в особняк стоимостью 10 млн фунтов стерлингов, оборудованный камерами видеонаблюдения и окруженный высокими стенами, после чего скрылись.
Когда стражи порядка прибыли на место после вызова, они обнаружили следы взлома. О похищенном пока ничего не известно.
Не зная об ограблении, музыкант выступал на сцене в Ливерпуле в среду, 12 декабря. О преступлении сообщили накануне вечером.
Представитель Маккартни не ответил на вопрос, был ли артист или его третья жена Нэнси Шевелл, в Лондоне вов время ЧП.
"Везде были синие мигающие огни и полиция – четыре или пять автомобилей. Все огни были в доме. Полиция была во всем этом", – вспомнил о случившемся сосед музыканта.
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