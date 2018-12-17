Известный певец после инсульта рвется на сцену

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Николай Носков еще не оправился после случившегося с ним в марте прошлого года, а тут еще и травму получил – сломал ногу. Об этом сообщил композитор и продюсер Виктор Дробыш.
И теперь певец вынужден ходить с палочкой, рассказал он в программе "Ты не поверишь". Кроме того, после инсульта у него все еще не двигается правая рука, хотя речь уже восстановилась.
И все же Носков дома работает – сочиняет, добавил Дробыш. Так как семье артиста трудно, и материально тоже, продюсер решил помочь организовать возвращение певца на сцену "очень скоро", уже в следующем году.
"Он мощный парень, он это все переживет и придет в абсоютно хорошую форму", – заявил Дробыш. И добавил, что Носков "музыкально готов сделать хит".
Ранее, после инсульта, Николай больше недели находился в реанимации. Потом был долгий период реабилитации. Жена учила его заново говорить и ходить, отметили друзья.
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