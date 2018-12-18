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Умер заслуженный артист России

Валерий Титенко. Фото: muz42.ru
Скончавшийся на одном из детских утренников Дед Мороз оказался известным человеком

В образе сказочного героя был актер Валерий Титенко. Это уже подтвердила его невестка.

Во время праздничного представления заслуженный артист внезапно почувствовал сильную боль в груди. Ему сразу вызвали "скорую".

Только врачи не успели оказать необходимую помощь. Валерий Титенко умер по дороге в больницу, сообщает телеканал "360". Ему было 67 лет.

Актер работал в театре и несколько лет выступал на утренниках в детском саду у внука – представлял Деда Мороза, рассказала начальник управления образования города Кемерово. 

Ранее поступила информация о том, что на утреннике в Кемерово скончался Дед Мороз. По факту смерти проводится проверка, передает "Свободная пресса"

Валерий Титенко родился 1 января 1951 г. в Красноярском крае. В 1979 г. окончил ГИТИС имени А.В. Луначарского по специальности "Артист театра музыкальной комедии".

После этого работал в Пятигорском театре музкомедии. Был также артистом Театра оперетты Кузбасса. Сыграл 20 ролей в разных спектаклях.

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени и медалью "За особый вклад в развитие Кузбасса" II степени, а также юбилейным знаком "50 лет городу Междуреченску" и орденом "Доблесть Кузбасса". 

Полина ДОРОЖКИНА
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