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На 53 году жизни не стало основателя и художественного
руководителя Нового Арт Театра Дмитрия Калинина.
Об этом сообщается на сайте театра.
Отмечается, что драматург умер накануне. Его похоронят на Новом кладбище Переславль– Залесского в селе Новое. Там же пройдет и панихида.
Калинин был известен прежде всего по киноролям в картинах "По прозвищу "Зверь" и "Небеса обетованные", а также как режиссер популярных детских телепрограмм "Спокойной ночи, малыши" и "Детский час".
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