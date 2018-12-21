Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Умер актер из фильма "По прозвищу "Зверь"

Фото:http://art-teatr.ru
Скоропостижно скончался известный драматург Дмитрий Калинин

На 53 году жизни не стало основателя и художественного руководителя Нового Арт Театра Дмитрия Калинина.

Об этом сообщается на сайте театра.

Отмечается, что драматург умер накануне. Его похоронят на Новом кладбище Переславль– Залесского в селе Новое. Там же пройдет и панихида.

Калинин был известен прежде всего по киноролям в картинах "По прозвищу "Зверь" и "Небеса обетованные", а также как режиссер популярных детских телепрограмм "Спокойной ночи, малыши" и "Детский час".

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Ан-26 с россиянами разбился в Африке

Авиакатастрофа произошла в Конго

Плохи дела: над Кокориным и Мамаевым сгущаются тучи

Неразлучной парочке грозит более суровое наказание

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей