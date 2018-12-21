Скоропостижно скончался известный драматург Дмитрий Калинин

На 53 году жизни не стало основателя и художественного руководителя Нового Арт Театра Дмитрия Калинина.



Об этом сообщается на сайте театра.

Отмечается, что драматург умер накануне. Его похоронят на Новом кладбище Переславль– Залесского в селе Новое. Там же пройдет и панихида.

Калинин был известен прежде всего по киноролям в картинах "По прозвищу "Зверь" и "Небеса обетованные", а также как режиссер популярных детских телепрограмм "Спокойной ночи, малыши" и "Детский час".