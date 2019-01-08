Причиной смерти стал оторвавшийся тромб

Скончался кинорежиссер, продюсер и актер Юрий Кушнерев. Об этом рассказала его супруга Маргарита.

"Юрий Сергеевич скончался 6 января, прощание с ним пройдет 10 января в ЦКБ, по поводу похорон мы еще не решили", – цитирует ее ТАСС.

Маргарита отметила, что причиной смерти стал оторвавшийся легочный тромб.

Кушнерев снял фильм "Мой любимый клоун" с Олегом Меньшиковым в главной роли и "Комедию давно минувших дней". Также он продюсировал фильмы "Ребро Адама", "Сволочи", "Ку! Кин-дза-дза" и другие.