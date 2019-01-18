Виктория Лопырева рассказала об отце своего ребенка

До недавнего времени имя отца ребенка, которого ожидает сейчас телеведущая Виктория Лопырева, оставалось тайной

Однако, на будущую маму в одночасье было вылито в прессе и в интернете столько негатива, что тайн не осталось: возлюбленный Виктории – бизнесмен Игорь Булатов, до недавнего времени муж Татевик Карапетян и зять владельца компании "Ташир".

Именно с работой возлюбленного, как считает Виктория, и связана информационная компания, развернутая против них. Многочисленные материалы, написанные как под копирку, рассказывают о том, как вероломно Виктория увела мужа у близкой подруги беременной Татевик. Однако, по словам телеведущей, все обстояло совершенно иначе.

Как рассказала Вика в интервью Woman.ru, подругами с Татевик они никогда не были. Изначально они были знакомы только с Игорем – причем, еще до его женитьбы на Татевик. При этом, утверждает Лопырева, до недавнего времени их отношения были исключительно дружескими. Виктория даже рекламировала совместный бизнес Игоря и Татевик. С самой же супругой Булатова они виделись считанные разы – на днях рожденья общих знакомых и подобных мероприятиях. Именно так появилась их единственная фотография, утверждает Вика – она часто снимается с разными людьми по их просьбе на мероприятиях, иногда даже на улице – таков своеобразный налог на известность.

О том, что жена Булатова ждет ребенка, Вика узнала только тогда, когда сама уже была беременна. До этого момента она знала лишь, что отношения Игоря с женой практически прекратились. Но несмотря на это, продолжать собственные отношения с Игорем, которому предстояло стать отцом в предыдущей семье, показалось Вике неправильным. Мысли избавиться от ребенка не возникло, но с любимым мужчиной она приняла решение расстаться.

Игорь с этим решением не согласился. В конце концов ему удалось уговорить Вику, и он расстался с супругой. Сегодня Виктория Лопырева и Игорь Булатов вместе.

Вика отказывается обсуждать причины, по которым распалась предыдущая семья Игоря, адресуя все вопросы самому Игорю и его бывшей супруге. Она подчеркнуто уважительно относится к прошлому любимого человека, к его предыдущей семье и детям.

Кампания против Лопыревой и Булатова, как и вся история, началась после того, как в сеть просочились их недавние фотографии с совместного отдыха в Майами. Фото не оставляют сомнений, что пару объединяют самые близкие отношения. Интересно, что даже появление фотографий в сети вменяется авторами размещаемых материалов самой Виктории – мол, для женщины на поздних сроках беременности она слишком хорошо выглядит, съемки явно постановочные. Однако, версия о том, что фотографии заказали и опубликовали именно те, кто потом организовал против Лопыревой и Булатова информационную кампанию, выглядит более убедительной.

Все, кто следит за жизнью любимой телеведущей, могут подтвердить, что Виктория до последнего скрывала имя отца своего будущего ребенка. В своих интервью и в блоге она рассказывала о беременности, об отношениях с любимым человеком, но не называла его имени. Сейчас, зная ситуацию, легко понять, почему: обнародование информации неизбежно привело к проблемам и волнениям, что беременной женщине, мягко говоря, ни к чему. Судя по всему, Виктория намеревалась сообщить имя отца позже, когда эмоции, связанные с разводом Игоря, утихнут. Но не успела.

Друзья и родные поддержали Викторию, однако, нашлось немало тех, кто поспешил в связи с происходящим освежить собственный пиар. Среди осуждающих "коварную разлучницу" оказались, в частности, Андрей Малахов и Ольга Бузова, отреагировавшая на происходящее фразой "Встречаться с женатым мужчиной – дно". Некоторые, правда, сочли, что это умозаключение построено Ольгой на собственном опыте, припомнив, что сама Ольга начала встречаться со своим будущим (ныне – бывшим) мужем Дмитрием Тарасовым, когда тот был женат и растил двухлетнюю дочку.

Андрей Малахов даже отписался от Виктории в Инстаграме: "Виктория, я не знаю, от кого ребенок, но от фото в Интернете из Майами – у меня шок! Извини, я отписываюсь от твоей страницы!". Реакция Малахова, впрочем, никого не удивила – по слухам, он как раз гораздо более дружен с влиятельной семьей Карапетян, чем Виктория. Нелишним, правда, будет вспомнить, что когда у самого Малахова возникли проблемы, и он вынужден был уйти с Первого канала, Виктория была одним из тех людей, кто его поддержал, даже приняла участие в его передаче.

Зато среди тех, кто первыми поддержал в трудную минуту саму Вику, оказались Николай Басков (с ним Викторию когда-то связывали романтические отношения, а после того, как они завершились – крепкая дружба) и певица Нюша. Николай посоветовал не обращать внимание на нападки и сосредоточиться на будущих счастливых событиях, заодно подтвердив давнее обещание стать ведущем на ее свадьбе. А Нюша, недавно ставшая мамой, активно консультирует Викторию по вопросам, связанным с беременностью и родам.

Об истинной причине спланированной атаки пока можно только догадываться. Стоит ли за этом только личная месть, иди что-то большее, и во что выльется скандал для не только для самой Вики, но и для Игоря Булатова, покажет время. Сам он пока воздерживается от комментариев, а его пресс-секретарь подтвердила лишь факт того, что Булатов и Карапетян живут какое-то время раздельно. Однако, ситуация проясняется, если учесть, что имя Игоря Буланова в день публикации фотографий из Майами исчезло с сайта компании "Ташир", где он был вице-президентом. Возможно, на бизнесмена оказывается давление со стороны его бывшего тестя, владельца компании. Однако, на отношениях Игоря и Виктории внешние угрозы никак не сказываются – они по-прежнему вместе и счастливы.

По словам телеведущей, в лице Игоря она обрела именно того мужчину, о котором мечтала. Он человек дела, не любит светской суеты и публичности, зато готов оберегать и поддерживать любимую женщину, дарить ей заботу и любовь. Судя по всему, несмотря на разворачивающуюся компанию, Виктория по-настоящему счастлива. Кажется, она нашла, наконец, мужчину своей мечты.