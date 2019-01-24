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Малышева ужаснула видом без косметики

Елена Малышева. Фото: www.globallookpress.com
Ведущая программы "Жить здорово" разочаровала поклонников

Елена Малышева – завсегдатай Instagram. Она нередко выкладывает там фото и видео, снабжая их разными советами. Иногда может и пошалить, как, например, было несколько часов назд.

Звезда телеэкрана опубликовала в соцсети фото, на котором она запечатлена весело улыбающейся с двумя известными женщинами. И сопроводила его ироничной подписью. 

"Три девицы под окном!"

– сообщила Елена. И уточнила: 

"Я, Арина Шарапова и Таня Устинова".

Снимок, на котором дамы показаны без макияжа, вызвал бурное обсуждение в Сети. Мнения поклонников разделились. Одни возмущались.

"Ужас".

"На экране они значительно краше". 

"Пожалуй, доярки на селе выглядят естественнее..."

"Старые бабки".

"Такие страшненькие все".

"Изрядно потрепанные"

"Столько всего делаете и выглядите не очень. Что же это за омоложение такое".

"Елена Васильевна, Вы часом не забухали? Видок у Вас..."  

А кто-то добавил:

"Сейчас смотрю "Жить здорово". Я в шоке! Лицо у Елены все в пятнах. Темных пятнах".  

Скриншот instagram.com/malysheva.live

Другие восхищались. Назвав изображенных в кадре дам "очаровашками" и "хорошими девчатами", им добавили комплиментов.

"А по мне... чудесные, веселые, задорные! И бог с ним, с этим макияжем... Мне нравятся они и без него..."

"Красавицы! Выглядите супер, всем назло!"

"Здорово! Приятно посмотреть!" 

"Тот редкий случай, когда женщины прекрасны и душой, и телом. Каждая из Вас добилась успеха своим трудом! Счастья Вам и добра!" 

"Малышева сходит на маленькую мартышечку, миленькая такая... уважаю Устинову, адекватная мадам, что восхищает".

Ранее Елена Малышева не раз показывалась совсем в другом виде. И ее хвалили, отмечая, как она хорошо выглядит – даже будто на 10 лет помолодела

Телеведущая часто учит зрителей и подписчиков своей страницы, как правильно питаться и худеть без вреда для здоровья. А также делилась секретами красоты.

Полина ДОРОЖКИНА
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