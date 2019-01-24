Малышева ужаснула видом без косметики

Нибиру
- Дьявольская планета приближается: Нибиру сняли на видео
- Пострашнее будет: в космосе родилась вторая Нибиру
- Нибиру готовит людей к новой великой эре
Елена Малышева – завсегдатай Instagram. Она нередко выкладывает там фото и видео, снабжая их разными советами. Иногда может и пошалить, как, например, было несколько часов назд.
Звезда телеэкрана опубликовала в соцсети фото, на котором она запечатлена весело улыбающейся с двумя известными женщинами. И сопроводила его ироничной подписью.
"Три девицы под окном!"
– сообщила Елена. И уточнила:
"Я, Арина Шарапова и Таня Устинова".
Снимок, на котором дамы показаны без макияжа, вызвал бурное обсуждение в Сети. Мнения поклонников разделились. Одни возмущались.
"Ужас".
"На экране они значительно краше".
"Пожалуй, доярки на селе выглядят естественнее..."
"Старые бабки".
"Такие страшненькие все".
"Изрядно потрепанные"
"Столько всего делаете и выглядите не очень. Что же это за омоложение такое".
"Елена Васильевна, Вы часом не забухали? Видок у Вас..."
А кто-то добавил:
"Сейчас смотрю "Жить здорово". Я в шоке! Лицо у Елены все в пятнах. Темных пятнах".
Другие восхищались. Назвав изображенных в кадре дам "очаровашками" и "хорошими девчатами", им добавили комплиментов.
"А по мне... чудесные, веселые, задорные! И бог с ним, с этим макияжем... Мне нравятся они и без него..."
"Красавицы! Выглядите супер, всем назло!"
"Здорово! Приятно посмотреть!"
"Тот редкий случай, когда женщины прекрасны и душой, и телом. Каждая из Вас добилась успеха своим трудом! Счастья Вам и добра!"
"Малышева сходит на маленькую мартышечку, миленькая такая... уважаю Устинову, адекватная мадам, что восхищает".
Ранее Елена Малышева не раз показывалась совсем в другом виде. И ее хвалили, отмечая, как она хорошо выглядит – даже будто на 10 лет помолодела.
Телеведущая часто учит зрителей и подписчиков своей страницы, как правильно питаться и худеть без вреда для здоровья. А также делилась секретами красоты.
Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры