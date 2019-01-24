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"А где киска" : Волочкова разочаровала жутким фото

Анастасия Волочкова. Фото: www.globallookpress.com
Балерина получила издевки вместо комплиментов

Анастасия Волочкова хотела нести культуру в массы, однако пользователи повернули разговор в другое русло и написали скабрезные комментарии к роскошному фото.

Красавица балерина предстала в любимом образе – в своем Instagram она показала фото, где вальяжно раскинулась в коротком платьице на диване. На губах Анастасии, окруженной розами и ангелами, играла легкая улыбка.

"Прекрасный подарок от моего доброго друга. Благодаря этому человеку состоялись мои благотворительные концерты на его родине. И мне приятно, что он ценит мой культурный вклад в развитие региона", – написала она.

Скриншот instagram.com/volochkova_art

Вклад подписчики не оценили, а вот возможности пройтись по внешности и личной жизни Волочковой не упустили. Вспомнили и дражайшего кота звезды, и ее мужчину, и многое другое (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Лысая".

"Официант, чай фантазёрке".

"Какой культурный вклад????? О чём Вы???? Ваши выступления в мини-прозрачных платьях, или еще хуже, в костюме садо-мазо, а потом перекукуем-переквакаем Вы называете культурный вклад????? Вам самой не смешно???? Вы до сих пор не научились выбирать нормальные костюмы для детских концертов!!!!! Такое ощущение, что в ночной клуб приехали выступать Псевдобалерина вы наша...."

"Почему все время жирные немытые прилизанные волосы ????!!!!! Анастасия , в чем дело ?"

"Кот то хоть жив ? после купания.." – ядовито написали они.

Фоторепортаж
Голый отдых Волочковой
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art Фото: instagram.com/volochkova_art
Кристина ЧЕРНИКОВА
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