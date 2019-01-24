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Звезда "Ворониных" обнищал

Павел Любимцев. Фото: www.globallookpress.com
Удар по финансовому благополучию артиста нанесла болезнь

Актер и режиссер Павел Любимцев поделился с почитателями своего таланта печальной новостью. 

В соцсети он опубликовал пост, в котором откровенно рассказал о том, что оказался на грани разорения, так как потратил много денег на лечение своего племянника. Молодому человеку поставили страшный диагноз – рак, однако врачи надеются, что лечение будет успешным.

"Я попал в тяжелейшую ситуацию. На волосок от смерти мой племянник. У него лейкоз. Он – круглый сирота, и его некому поддерживать",  

– приводит слова Любимцева StarHit. По словам артиста, раньше он шутил, что сказочно богат, однако борьба с болезнью родственника буквально опустошила банковские счета Любимцева. Поклонники актера сразу же откликнулись на просьбу звезды, и на карту артисту начали поступать деньги.

Вскоре, однако, Любимцев удалил пост из интернета. Возможно, ему стало неловко выпрашивать деньги, пусть и на благую цель, отмечает EG.RU.

Валентина МАЙОРОВА
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