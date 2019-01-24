Покойного Высоцкого втянули в омерзительный скандал

Сын звезды без энтузиазма отнесся к новому "родственнику"

Актер и бард Владимир Высоцкий был настоящей звездой советской эпохи. Женщины обожали его, и неудивительно, что даже спустя десятилетия после смерти Владимира Семеновича обнаруживаются люди, которые хотели бы считать его своим отцом.

Героями очередной программы "Пусть говорят" стали родной сын Высоцкого – Никита, и некто Александр Полин, родившийся в 1969 году. До 1991 года мужчина жил в Ленинграде, а затем уехал в США. Полин заявил, что готов сдать ДНК-тест, однако Никите Владимировичу эта идея не понравилась.

"Я в это не играю, не потому что вы хорошие или плохие, а потому что у меня нет желания", -

заявил Высоцкий-младший и покинул студию, отметив, что заранее предупредил редакторов программы о подобном исходе дела.

Ранее гостьей телепередачи стала израильский дизайнер Алиса Левина, заявившая, что она - дочь Владимира Семеновича. По словам Левиной, она всю жизнь догадывалась, что была дочерью Высоцкого, а потом мать призналась ей, что это – правда.