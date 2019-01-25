Розенбаум уехал из России

Артист находится в Канаде

Александр Розенбаум улетел за океан. Похоже, ему там очень комфортно. На фото, которое артист поместил в соцсети, он выглядит спокойным и довольным.

Да и как иначе, его ждали, о чем он сообщил под снимком:

"Так меня встретили в Торонто".

В кадре певец держит на руках собаку. А она доверчиво положила ему на плечи обе лапы.

Фанатам Розенбаума понравились оба. Они заметили добрые отношения между бардом и его четвероногим другом и сказали, что это неспроста.



"Тепло встретили".

"Как душевно!"

"Какая милая встреча".



"Вот это пупсик!"

"Такая девочка нежная... Сразу на коленочки уселась".

"Какая прелесть. По-моему, она эту встречу ждала очень долго и знает, что нужно фото".

"Ого! Вот это дружок! Видно, что соскучился!"

"Это любовь!"

"Собака хорошего человека чувствует!"

"Душевное фото! Собаки всех стран признают своего человека".

"Она, наверное, много бы хотела сказать... собачья любовь – это всегда любовь с первого взгляда!"

"Собака Розенбаумавстречака".



"Александр Яковлевич, Вас не только люди любят, но и животные всех мастей".

Розенбаума на самом деле многие почитают – и как артиста, и как врача. И он не раз доказывал, что достоин уважения.

В начале декабря певец летел на гастроли в Симферополь. Одна из его спутниц потеряла сознание. На просьбу стюардесс о помощи откликнулся Розенбаум. Он сделал искустственное дыхание, и пассажирка пришла в себя.

Позже эта девушка назвала артиста своим спасителем и рассказала о его доброте.