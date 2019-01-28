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Экс-супруга Башарова потеряла нового мужа

Екатерина Архарова и Марат Башаров. Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Савостьянов
Известная актриса потеряла покой

Екатерина Архарова рассказала в соцсети о несчастье. Два дня назад у нее пропал супруг.

По ее словам, 26 января вечером около 19:00 он "вышел ненадолго из кафе "Раиса Захарна" (адрес: ул Можайский вал, 6. метро Кевская) и не вернулся". Приблизительно в то же время актриса "слышала его в последний раз". Его телефон выключен.

"Человек пропал бесследно. Ни дома, ни на работе, ни у друзей не появлялся", – отметила Екатерина. После этого она в деталях описала приметы мужа, попросила помочь в его поисках, добавив, что будет рада любой информации, и опубликовала фото супруга.

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Публикация от Екатерина Архарова (@arharovakatya)

Поклонники актрисы всполошились не на шутку. Одни жалели ее, поддерживали, строили предположения, убеждая, что все будет хорошо. Другие советовали, куда обратиться. Равнодушных не было.

"Катюша переживаю с Вами... найдется обязательно".

"Боже... пусть скорее все встанет на свои места".

"Вот это новости... Надеюсь только на лучшее!" 

"Дай бог, чтобы Вы все выяснили... У друзей завис, наверное..."

"Может, что-то случилось? Больницы и прочие заведения проверьте". 

"В голове не укладывается! Как так? Будем надеяться, что все хорошо!"

"Может быть, к кинологам обратиться?"

"Ужас какой! Кто же так Вашему счастью позавидовал?!"   

Бывшая жена Марата Башарова Екатерина Архарова вышла замуж за Артема Ильясова, занимающегося ресторанным бизнесом, меньше чем полгода назад. И в семье до момента появления тревожного сообщения все было хорошо.

С новым избранником актриса познакомилась в общей компании больше года назад. Впервые они впервые появились на церемонии закрытия кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи. И больше не скрывали своих отношений.

Ранее, в 2014 г., Екатерина Архарова познакомилась с Маратом Башаровым, и в том же году они поженились. Но брак очень скоро развалился из-за того, что известный актер избил жену, за что позже извинился, но сказал, что и она в этом виновата. После серьезной травмы головы у актрисы нашли опухоль мозга. 

Полина ДОРОЖКИНА
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