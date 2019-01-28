Цекало променял жену на голливудскую актрису

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Новой возлюбленной Александра Цекало стала эффектная брюнетка с азиатской внешностью Дарина Эрвин, говорят, скоро влюбленные сыграют свадьбу. Репортеры узнали подробнее об избраннице продюсера.
Пока о главных ролях в голливудских блокбастерах Дарина Эрвин только мечтает, но первые шаги уже сделала в этом направлении. На счету 34-летней брюнетки эпизоды в таких фильмах, как "Идеальное убийство" и "Кое-что на день рождения".
Помимо этого, Дарина работала в одном из театров Лос-Анджелеса, Theatrе 68, пока он не закрылся, компетентно сообщает StarНit. В свободное время избранница Александра Цекало любит рисовать. Иногда она принимает участие в фотосессиях.
Так, фотограф Филипп Калмбач, который сотрудничал с Дариной Эрвин, рассказал, что она давно живет в Лос-Анджелесе. "Я делал для Дарины портфолио в 2017 году. Знаю, что ее папа кореец, а мама русская. У нее также есть близкие родственники в Казахстане. Дарину в Корее считают очень красивой", – рассказал мастер. Он отметил, что фамилию Эрвин Дарина взяла, будучи взрослой.
Говорят, что Александра с Дариной познакомил актер Игорь Жижикин, который тоже снимается в Голливуде. "Цекало старше Дарины на 20 лет. Да, он обожает молоденьких, высоких девушек, и ничего удивительного в его чувстве к Дарине нет", – рассказали в окружении пары. Отметим, что Цекало 57 лет.
Напомним, о романе продюсера стало известно случайно в конце 2018 года. Цекало с таинственной брюнеткой сняли в ресторане. Причем Александр вел себя с женщиной весьма раскованно, что лишь усилило шумиху. В итоге он объявил, что может себе это позволить, потому что с женой Викторией Галушкой оформил развод.
"Сообщаю всем, кто подглядывает, снимает на телефон, а после выкладывает в соцсети и печатает: мы с Дариной любим друг друга, наши отношения начались не вчера. Мы обручены. У нас будет семья", – объявил Александр Цекало в интервью. По слухам, пара оформит отношения уже в марте.
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