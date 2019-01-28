Нетребко в пижаме оскорбили сравнением с Бузовой

Артистка показала, как поет в неформальной обстановке

Анна Нетребко учит новую партию, причем делает это в пижаме. Однако не все подписчики оценили талант всемирно известной оперной артистки.



Настоящий скандал разразился на официальной страничке Анны Нетребко в социальной сети Instagram. Все началось с того, что артистка опубликовала два видео, на которых снята во время заучивания новой партии. Интересно, что работает певица в пижаме.

Среди восхищенных комментариев выделился один.

"А что что, вот Бузову все обсуждают, а она молодец, и концерты у нее фееричные, а вот у Анны одно и тоже, это завывание и уныние, такое ощущение что кто то умер.." – свое мнение высказала одна из подписчиц (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены). Нетребко немедленно отреагировала. "так и умер…" – коротко ответила певица.

Но та подписчица не унималась.

"Никогда не понимала этот стиль пения… Ужасно звучит", – пожаловалась собеседница. Анна и тут нашла, что сказать. "я много чего не понимаю в этой жизни… но у меня хватает ума об этом не говорить", – тактично поставила на место оппонентку Нетребко.

А вот другие комментаторы оказались более эмоциональными. Они разнесли автора отзыва о "завывании". "Да ааа... до чего мир дошел, вот так вот легко классику с пародией, на попсу сравнивают, куда мир катится кошмар!", "Сравнить с Бузовой... вообще треш...", "Как можно Бузову с Анной сравнивать? Возможно ли это?", "БУЗОВА! НАШЛИ С КЕМ СРАВНИТЬ БУЗОВУ! НЕБО ИЗЕМЛЯ!", "идите вы ......к бузовым. Что вы тут забыли ? Это не ваш круг для общения ! Здесь - мы в гостях у Анны и давайте будем тактичны", "Я тоже в шоке! как можно сравнить Анну и эту..." – высказались возмущенные пользователи Сети.