Проехавшийся на метро Николаев опозорился перед Пугачевой

Автора-песенника подняли на смех

Игорь Николаев опубликовал архивное фото Аллы Пугачевой. Знаменитый артист откровенно рассказал о конфузе, который случился по его вине.

Игорь Николаев написал много песен для Аллы Пугачевой, которые впоследствии стали хитами. Об одной из музыкальных композиций – "Маэстро" (отметим, правда, что он не является автором этого произведения) артист рассказал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram.

Николаев признался, что по собственной вине опозорился перед Аллой Пугачевой и композитором Раймондом Паулсом. "Москва, Театр Эстрады, 1981, премьера песни "Маэстро", и я – между двух огней 🔥🔥– Маэстро Паулсом и @alla_orfey !) Помню, как ехал в метро, расписывал партии для музыкантов, и не проставил бемоли при ключе!🎼 И вместо минора получился мажор – веселая баварская песенка!)" – рассказал автор-песенник (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены).

При этом Игорь Николаев не стал уточнять, как отреагировала на его позор Алла Пугачева, зато представил реакцию Раймонда Паулса. "На репетиции Раймонда это очень рассмешило!😂 Как вчера!..." – признался артист.

Многочисленные подписчики тоже погрузились в ностальгию и признались в любви к Примадонне, Паулсу, песне "Маэстро" и другим композициям Аллы Борисовны, благодаря которым она и стала тем, кем сейчас является.

"Как приятно вспоминать то время, какая музыка, какие стихи, все прекрасно", "Супер хит всех времен)))", "Кстати "Маэстро" любой может спеть красиво ...", "Да, Вы сделали для культуры очень много, жалко, что эту культуру стирает бездарщина", "Р.Паулс просто гений !!! Так много написал классных песен ... Лайма Вайкуле отлично спели его хиты !!! Умница !!! Красавица !!!", "Игорь, Вы давно уже такой же огонь, если не больше, Вы Гений! Обожаю Вас и всё Ваше творчество!", "Как она пела, господи, это что-то неземное", – рассыпались в комплиментах фанаты.