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"Идиоты!": Билан обиделся из-за слов о большом животе

Дима Билан. Фото: www.globallookpress.com
Певец прояснил ситуацию

Дима Билан отреагировал на критику людей, обнаруживших у него большой живот. Обиженный певец назвал это "пением диафрагмой".

Билан посетил врача-специалиста в рамках подготовки к грандиозному сольному концерту, запланированному на начало февраля. Певец опубликовал короткое видео из кабинета. В качестве комментария к ролику популярный исполнитель написал: "Вот вам – дышать диафрагмой (животом) это – профессионально, и профессионалы подтверждают!!!! При том что я худой, но вдруг выпуклый живот на сцене – это позволяет двигаться во время пения, долго держать ноту и тд!" – заявил певец (орфография и пунктуация автора сохранены).

По всей видимости, вопрос "выпуклого живота" крайне волнует артиста. Он даже не смог сдержать эмоций и воспользовался обидным словом по отношению к своим зрителям. "А на сцене, когда начинаешь вдруг петь животом, и вдруг кто-то фотографирует, такие типа: "О, у чувака живот! Живот! У человека живот!.." Идиоты! Все. Понятно?" Последние два слова Дима Билан с очаровательной улыбкой произнес в камеру.

Отметим, что певец отличается худощавым телосложением, а несколько месяцев назад и вовсе предстал перед поклонниками настолько стройным, что те всерьез обеспокоились состоянием его здоровья. Вскоре Дима Билан по-настоящему напугал фанатов, когда в одночасье подстригся налысо. А потом уехал из страны.

Спустя время артист признался, что страдал от множества грыж, которые у него обнаружились в позвоночнике, и из-за пристального внимания общественности к своей персоне. Ведь тогда Дима Билан на протяжении нескольких сезонов входил в число наставников песенного телепроекта "Голос". 

Олег РАЙЦИН
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