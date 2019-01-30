"У меня одна нога": Тотьмянина поведала об ужасной ошибке врачей

Легендарная фигуристка перенесла несколько операций

Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина дала откровенное интервью, в котором рассказала, почему перенесла пять операций, четыре из которых оказались оплошностью медиков.



Все началось с того, что Тотьмянина сломала ногу. Спортсменка перенесла четыре операции, но легче не стало. Скорее наоборот.

"Полетела в Германию для консультации. Там мне сказали, что все операции, проведенные ранее, навредили тому состоянию, которое должно было улучшаться. Все ухудшалось. Также у меня был обнаружен двойной перелом. Текущая операция пятая, и она была выполнена для того, чтобы исправить ошибки прошлого года",

– рассказала Татьяна Тотьмянина.

Самое интересное, что фигуристка продолжила выходить на лед даже с болями. Мол, люди потратили свои деньги, чтобы посмотреть на нее и получить от шоу удовольствие, а не "смотреть на кислое лицо главной героини, которой больно". По ее словам, она скрывала тот факт, что ей приходилось выступать с болями. Все ради того, чтобы выполнить свой контракт. Фигуристка была полна решимости отработать его, "пока нога не откажет". Так ей не хотелось никого подводить.

Из-за травмы Тотьмянина теперь живет совсем иначе. У нее наконец появилось свободное время.

"В прошлом году я была абсолютно не готова к тому, что сломаю ногу. Мне всегда казалось, что это может произойти с кем-то, но только не со мной. Наверное, торопила события, хотела быстрее вернуться на лед. А может быть, это время было мне дано, чтобы отдохнуть, подумать. Сейчас, даже несмотря на то, что у меня одна нога, я никуда не спешу, наслаждаюсь тем, что происходит",

– цитирует фигуристку Woman`s Day.

Теперь все время Татьяна Тотьмянина проводит с детьми – девятилетней Лизой и трехлетней Мишель, а также восстанавливается после операций. Она отметила:

"Реабилитация – нелегкий процесс, он, наверное, даже важнее операции, потому что от того, как ты восстановишься, зависит многое. Я просто отдохну от всего. И это будет то, чем я не занималась на протяжении всей жизни".