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Известного актера втянули в драку

Дмитрий Назаров. Фото: www.globallookpress.com
Звезда сериала "Кухня" возмутился поведением фанатов

Дмитрий Назаров заявил, что в потасовках не участвовал. Ему просто не понравилось, что его фотографировали, когда он вышел из МХТ имени Чехова, где работает больше 15 лет. И ссора, произошедшая у здания театра, по мнению народного артиста, не заслуживает такого пристального внимания. 

Неподалеку от здания театра, в Камергерском переулке, неизвестные стали снимать актера на телефоны без его согласия. Он принял их за журналистов, попросил прекратить и стереть записи, после чего позвонил в полицию. Но никаких разборок не совершал, передает "РЕН ТВ" его слова.

Ранее поступила информация, что исполнитель одной из главных ролей в сериале "Кухня" устроил потасовку у стен Московского художественного театра имени Чехова. Очевидцы рассказали, что актер был страшно недоволен тем, что его снимают на камеру. При этом, добавили они, Назаров без каких-либо причин вел себя очень агрессивно.

Другие подробности случившегося не известны. Сотрудники полиции выслушали всех участников конфликта.

В последнее время звезда "Кухни" нередко попадает в разные громкие истории. В частности, несколько месяцев назад на Варшавском шоссе актер на автомобиле сбил пешехода. Он сам оказал первую медицинскую помощь пострадавшему и вызвал "скорую". По словам очевидцев, попавший под колеса машины был пьян, но Дмитрий Назаров не отрицал и своей вины.

Народный артист иногда бывает груб. Однако проблемы в общении с поклонниками никогда не сказывались на его карьере. Актер много снимается в фильмах и сериалах, играет в новых спектаклях.

Полина ДОРОЖКИНА
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