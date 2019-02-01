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Актрисе Ирине Усок предъявили обвинение

Россияне грозит срок в американской тюрьме

Задержанную в США российскую киноактрису Ирину Усок обвиняют в том, что она мешала отцу своего ребенка видится с ним. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в США.

"И. Усок грозит несколько лет тюремного заключения. Отцом девочки, по мнению стороны обвинения, может являться американский гражданин. Она имеет также и российское гражданство, которое было ранее оформлено ее матерью в Генконсульстве России в Нью-Йорке",

заявили в диппредставительстве.  

Артиске официально предъявлено обвинение в препятствовании праву на опеку.

Ранее стало известно о том, что Усок была задержана в Нью-Йорке по подозрению похищении ребенка.

Ирина Усок известна по съемкам в фильме "Мама не горюй" и в сериале "Умножающий печаль".

Людмила ФОКАНОВА
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