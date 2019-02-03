Звезду советского кино парализовало

Элина Быстрицкая не ходит и не видит

Вскрылась причина исчезновения звезды "Тихого Дона".

Артистка не выходит на связь. Обеспокоенные друзья докопались до правды.

Актриса Зинаида Кириенко дозвонилась до Софьи Шегельман, сестры Быстрицкой, и узнала неутешительные подробности. Выяснилось, что после отвратительного скандала с помощницей артистки, Ксенией Рубцовой, которую уличили в воровстве, здоровье звезды сильно пошатнулось.

Пожилая женщина теперь не может встать с постели и практически не видит из-за тяжелой катаракты.

"Выяснилось, что у нее украли еще и загранпаспорт, но это уже неважно, я не смогу ее увезти, потому что она уже не перенесет дороги",

— рассказала Шегельман в эфире программы "Ты не поверишь!". Она добавила, что против Рубцовой завели уголовное дело.

Напомним, ранее сестра Быстрицкой приехала из Израиля, узнав о бесчинствах ее помощницы. Однако тогда все прошло не так гладко. Окружение советской звезды обвинило родственницу в том, что она претендует на наследство – оттого и примчалась к ней.