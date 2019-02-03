Число онкобольных россиян растет: кто больше подвержен риску

Названы причины повышения количества раковых пациентов

У женщин в России страшную болезнь диагностируют в два раза чаще, чем у мужчин.

Так, если у сильного пола заболеваемость выросла на 7,3%, то у женского населения она увеличилась уже на 15,5%.

"Это связано с образом жизни, с тем, что раньше начинается половая жизнь у девочек. У нас сейчас выявляется и передается половым путем вирус папилломы человека, напрямую влияющий на развитие рака шейки матки и рака слизистых, в том числе и рака слизистой рта",

– рассказал главный онколог Минздрава Андрей Каприн в эфире радиостанции "Говорит Москва".

При этом число онкобольных будет расти, отметил специалист. Такой неутешительный прогноз медики дают из-за старения жителей и перенаселения. Чем старше человек, тем более вероятно, что у него могут найти рак, сказал Каприн.

Есть и хорошие новости. Смертность от рака у мужчин и женщин снизилась на 10,3% и 10,6% соответственно.