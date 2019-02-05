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Шифрин раскрыл свою интимную тайну

Ефим Шифрин. Фото: www.globallookpress.com
Поклонники взволнованы неожиданным откровением звезды "Аншлага"

Ефим Шифрин не отстает от моды. Он посещает спортзал, пристально следит за телом и старается удовлетворить все интересы публики. На этот раз артист раскрыл поклонникам почти все секреты, даже интимные.

Юморист опубликовал в Instagrm эффектное фото, на котором показан с голым торсом, и под ним разоткровенничался. Сначала, отметив, что времени у него "как было мало, так и нет почти", он признался, что "иногда прямо ныряет в гущу толпы, в которую превращается доселе приличная публика". 

И объяснился по поводу своего увлечения физической нагрузкой.

"Может, я и вправду зачастил с роликами из спортзала. Но за мои 26 лет физкультурного подвижничества я получил сотни – ей-богу, сотни! – сообщений о том, как переменилась жизнь многих моих читателей, еще вчера не сумевших поднять даже гриф, даже после месячного посещения спортзала",

– сообщил Шифрин.

Затем он заявил, что накануне "одна дама назвала видео из спортзала интимными", и пожелал: "Пусть у нее будет интим, как у людей, интим – с предварительными ласками, фрикциями и оргазмом".

В заключение известный артист добавил, что, по словам его молодых коллег, "в части девственности возрастные планки сильно снизились, и его везение на подписчиц такого рода – из разряда чудес и сказок".

Он решил какое-то время не публиковать на своей странице видео и фото из спортзала. И попросил фанатов:

"Но и вы обещайте мне, что за это время, наконец, решите вопрос со своим целомудрием. Его теряют точно не в спортзале. Лучше всего – в свежо пахнущей постели, после бокала красненького. Если возможно – при свечах...".

Поклонники активно откликнулись на его пост. Одни восхищались тем, как выглядит Шифрин и его словами.

"Какая же у вас фигура!", "Аааа! Нет! Как же без фото/видео из зала? Сила, мощь и красота. И все это в Вас", "Вы замечательный", "Фигура – мотивируще-слюнепускательная", "Какой классный мужчина", "Достойны уважения и подражания! Продолжайте мотивировать людей, молодых и зрелых, быть спортивными и здоровыми!", "Категорически против изъятия спортивного контента! Это одна из многих составляющих Вас граней. Восхищает и мотивирует", "Вы молодец и пример для меня", "Вы бесподобны! Жгите! Спортзал рулит", "Нет, нет и нет! Хочу фото из зала! Приятно смотреть на тренированное и красивое тело!", "Вы молодец! Умный, красивый и веселый мужчина!", "Браво, Ефим! Реально смешно про интим...".

Другие поделились собственными мнениями на затронутую юмористом тему: "Да как это не будет? Какой интим? Дамочка перегрелась, что ли? Наоборот, тема спорта актуальна как никогда, тем более в возрасте", "Вот уж народ легко возбудимый пошел", "Не справедливо. Провинился один, а наказываете всех", "Ну так не честно! Красота должна спасать мир!", "Ну здравствуйте, приехали... Интим и секс – не одно и то же... отсюда вся логическая цепочка пошла по грядкам...", "И свечи, и розы, и бокал шампанского... когда там какое-нибудь 14 февраля, что ли... романтика, ау, где ты?", "Целомудрие... Это редкое явление. Печально. А вино очень хорошо идет под хорошее кино, пряное вино, непогода, плед... Тоже интим" 

Одна подписчица попросила: "Предлагаю весь срамной интим в медийном пространстве каналов заменить на ваш. Я даже не буду переживать, когда мои дети находятся в опасной близости от телевизора".

С другой у Шифрина завязался короткий диалог. На ее слова "Ну иметь такое накачанное тело, то им должен же кто-то пользоваться? А у вас ни жены, ни детей, да? Извините за нескромность... Ну нельзя же его прятать под рубашкой" он ответил:

"За нескромность не извиняю. Странно, что никто не узнает себя в моем маленьком опусе. Кажется, я начинаю представлять себе читателя желтых журналов и зрителя желтых программ. Я не думаю, что им будет интересно именно на моей страничке..."

И таких строгих отповедей артист дал несколько. А ведь не так давно Ефим Шифрин жаловался не только на слабеющую память, на то, что его подводит зрение, снижается уровень сексуальной активности, но и на то, что он уже не в состоянии вступать в дискуссии. Однако, как оказалось, может.

Полина ДОРОЖКИНА
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