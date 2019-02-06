Дочь Башмета сбежала после пожара в "звездном доме"

Россиянку ищет полиция

Сотрудники правоохранительных органов пытаются найти наследницу Юрия Башмета Ксению, которая исчезла после ЧП в жилом здании на Никитском бульваре в Москве. От пожара, начавшегося в ее квартире, погибли 8 человек, еще двое оказались в больнице. Следователи выясняют, почему ни Ксения, ни ее гости не предупредили соседей об опасности.

Дочь Башмета устроила вечеринку в ночь с 3 на 4 февраля. В какой-то момент что-то пошло не так, и помещение загорелось. Ксения и ее друзья, как сообщает Telegram-канал Mash, тут же тихо покинули дом, не разбудив других людей.

Однако источник в правоохранительных органах опроверг эту информацию в разговоре с телеканалом "360". По его словам, дочь дирижера не скрывается от полиции. Ее, как и других жильцов, уже опросили.

Огонь долго полыхал на 4-м и 5-м этажах здания, где находятся квартиры певицы Любови Казарновской, художника Никаса Сафронова, актрисы Ингеборги Дапкунайте.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".