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Число погибших при пожаре в "звездном доме" в Москве выросло

Огонь уже потушен

Тело седьмого погибшего при пожаре на Никитском бульваре в столице найдено в ходе разбора завалов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Работы на месте пожара в историческом здании продолжаются, не исключено, что под руинами могут быть найдены новые жертвы.

Огонь в доме, где находятся квартиры оперной певицы Любови Казарновской, художника Никаса Сафронова, актрисы Ингеборги Дапкунайте, вспыхнул ночью 4 февраля. Жильцов экстренно эвакуировали, но жертв избежать не удалось. Ранее было найдено 6 тел, среди погибших есть ребенок.

Еще двое в тяжелом состоянии доставлены в Институт имени Склифосовского.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

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Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Вера СВЕТЛОВА
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