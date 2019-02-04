Нибиру
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Тело седьмого погибшего при пожаре на Никитском бульваре в столице найдено в ходе разбора завалов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Работы на месте пожара в историческом здании продолжаются, не исключено, что под руинами могут быть найдены новые жертвы.
Огонь в доме, где находятся квартиры оперной певицы Любови Казарновской, художника Никаса Сафронова, актрисы Ингеборги Дапкунайте, вспыхнул ночью 4 февраля. Жильцов экстренно эвакуировали, но жертв избежать не удалось. Ранее было найдено 6 тел, среди погибших есть ребенок.
Еще двое в тяжелом состоянии доставлены в Институт имени Склифосовского.
Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".
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