Огонь уже потушен

Тело седьмого погибшего при пожаре на Никитском бульваре в столице найдено в ходе разбора завалов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Работы на месте пожара в историческом здании продолжаются, не исключено, что под руинами могут быть найдены новые жертвы.

Огонь в доме, где находятся квартиры оперной певицы Любови Казарновской, художника Никаса Сафронова, актрисы Ингеборги Дапкунайте, вспыхнул ночью 4 февраля. Жильцов экстренно эвакуировали, но жертв избежать не удалось. Ранее было найдено 6 тел, среди погибших есть ребенок.

Еще двое в тяжелом состоянии доставлены в Институт имени Склифосовского.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".