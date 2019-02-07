Как звезда "Морозко" умер в психбольнице

Талантливого артиста жестоко подставили

Жизнь актера Эдуарда Изотова, исполнившего роль Иванушки в фильме Александра Роу "Морозко", трагически перечеркнул арест. После тюремного заключения актер не смог вернуться к нормальной жизни.

В "Матросской тишине" Изотов провел 3 года – его обвинили в валютных махинациях, поймали в 1983 г. во время обмена долларов на рубли. Дочь актера Вероника Изотова считает, что отца подставила его вторая жена Ирина Ладыженская.

"Следили за Ириной и ее бывшим мужем. И когда они хотели поменять, то деньги положили в сапог отцу! Не себе, не бывшему мужу, а моему отцу. Поэтому я считаю, что это подстава", – приводит слова Изотовой StarHit.



За годы заключения артист сильно изменился, у него началась сильная депрессия. Из-за этого Ладыженская отправила Изотова на лечение в психоневрологический диспансер, из которого Изотов уже не выбрался.

"Пошла череда инсультов, сниматься он не мог, но на дубляже работал. Вскоре у него отнялась речь. Потом Ирина положила его в больницу, где он и умер. Это было ужасно", – призналась Вероника Эдуардовна.

Она добавила, что отец просил забрать его из психушки, однако ни первая жена, ни дочь не смогли помочь ему, так как все решения принимала его вторая супруга.

Эдуард Изотов скончался 8 марта 2003 г. в возрасте 66 лет. Похоронен артист на Химкинском кладбище. За свою карьеру он снялся в более чем тридцати фильмах, в том числе, "Щит и меч", "Огонь, вода и медные трубы", "Увольнение на берег", "Семнадцать мгновений весны".