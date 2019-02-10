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"Нереальное удовольствие": Захарова рассказала об эйфории с Михалковым

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Дипломат общается с кинорежиссером стихами

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призналась, что ее связывают с режиссером Никитой Михалковым не только деловые отношения.

По ее словам, она состоит с Никитой Сергеевичем в "фантастической переписке".

"Это такое нереальное удовольствие с ним переписываться. У нас смски четверостишьями. Это нереально! Это азарт, это драйв, это просто эйфория", – сказала Захарова в интервью "Российской газете".

При этом Мария даже привела в качестве примера одно из четверостиший.

"Тебе без повода хочу сказать:

Сегодня солнце, небо ясно.

А был бы дождь, метель опять

– Мне все равно, ведь жизнь прекрасна".

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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