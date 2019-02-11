Заслуженный артист России попал в больницу

Станислав Житарев "сдался" врачам сам

В столичную клинику 72-летнего актера "Ленкома" привели сильные боли в спине. Причиной госпитализации стал обострившийся остеохондроз, передает "Пятый канал". Заслуженный артист РФ Станислав Житарев обратился к медикам самостоятельно.

Он служит в вышеупомянутом театре с 1977 года. Любителям киноискусства он знаком по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Черный квадрат", "Петербургские тайны", "Родственный обмен", "Дети Арбата".