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Заслуженный артист России попал в больницу

Кадр из фильма "Две зимы и три лета" (2013)
Станислав Житарев "сдался" врачам сам

В столичную клинику 72-летнего актера "Ленкома" привели сильные боли в спине. Причиной госпитализации стал обострившийся остеохондроз, передает "Пятый канал". Заслуженный артист РФ Станислав Житарев обратился к медикам самостоятельно. 

Он служит в вышеупомянутом театре с 1977 года. Любителям киноискусства он знаком по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Черный квадрат", "Петербургские тайны", "Родственный обмен", "Дети Арбата".

Оксана ПОДТУРКИНА
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