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Дележка начинается: Захаров оставил солидное наследство

Сергей Захаров. Фото ИТАР-ТАСС/ Интерпресс/ Илья Выдревич
Жене и дочери легендарного баритона достанется роскошная недвижимость

Сергей Захаров, скончавшийся 14 февраля в возрасте 68 лет, успел за свою творческую жизнь обеспечить безбедное существование своим родным. В 1980-х гг. артист купил на Карельском перешейке в Зеленогорске особняк с 12 комнатами, расположенный в реликтовом лесу. Стоимость этого дома оценивается как минимум в 50 млн рублей.

Однако вряд ли между ближайшими родственниками певца возникнет борьба за его состояние. Ведь Захаров был женат лишь раз. В 1968 г. артист сочетался браком с Аллой Салигулиной, которая родила ему дочь Наталью. Они и станут его наследниками. По закону им положены равные доли. 

Помимо особняка, находящегося около озера и вдали от других построек, у Сергея Георгиевича был участок 25 соток, на котором держали домашний скот. Как стало известно изданию "Дни.ру", у Захарова также осталась шикарная квартира в Москве на Красной Пресне, которая стоит около 20 млн рублей. 

Сергей Захаров. Фото: Михаил Масленников/Интерпресс/ТАСС

Захаров умер от сердечной недостаточности. Как отмечает телеканал "МИР 24", пока неизвестно место и время похорон певца. Захаров стал известным на весь СССР в 1975 г., когда спел одну из композиций к фильму "Небесные ласточки". Спустя 10 лет он стал солистом арт-агентства Союза концертных деятелей Ленинграда. Баритон гастролировал по всему миру и посетил около 40 стран. 

Полина ИВАНОВА
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