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"Моисеева напоминает": растолстевшая Понаровская разочаровала поклонников

Ирина Понаровская. Фото: www.globallookpress.com
Образ певицы не оценили

Звезду эстрады осыпали насмешками.

На недавнем концерте Ирина Понаровская вышла на сцену в странном, по мнению некоторых зрителей, виде. Женственное платье с пышной юбкой резко контрастировало со смелой прической. Короткие волосы певицы зачесали вверх, виски же у нее были выбриты.

Видео с выступления опубликовала "Комсомольская правда" на странице в Instagram. Комментаторы в выражениях не стеснялись и грубо прошлись по внешности звезды, а заодно и ее вокальным данным. Понаровскую обвинили в пении под фанеру. Некоторые злопыхатели написали, что она заметно поправилась. Впрочем, нахалов быстро поставили на место – защитники заявили, что 65-летняя Ирина выглядит прекрасно (орфография и пунктуация авторов сохранены).

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Публикация от Светская Хроника "КП" (@kp_star_onlinekp)

"Нас подготавливают к концерту Аллы – фанера у Паноровской -ели движеться – и вообще Моисеева Борю напоминает))) дай им всем здоровья Боже! Остановиться вовремя надо!", "Это она побрилась? Так сейчас модно? выглядеть женщинам?", " "Толстая какая. Под фанеру жжет", "Шикарная женщина", "Шикарная! Выглядет лучше всех молодых, силиконовых!!!"

– высказались пользователи.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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