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"Чувство стыда перестало покидать": жена Башарова сделала откровенное признание

Елизавета и Марат Башаровы. Фото: www.globallookpress.com
Елизавета разводится с избившим ее мужем

Актер так и не сумел побороть пагубное пристрастие к алкоголю.

Ранее в СМИ муссировались слухи, что Марат Башаров избивает жену. Перед Новым годом появились сообщения, что он сломал супруге нос. Однако тогда Елизавета опровергла сплетни и делала вид, что в семье нет никакого разлада, несмотря на то, что информацию о побоях подтвердил ее брат.

Видимо, все оказалось не так идеально. Девушка объявила, что уходит от мужа. Она опубликовала в своем Instagram пронзительный пост, где рассказала откровенно обо всем.

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Публикация от Елизавета Башарова (@elizavetabasharova)

"Я как и любая другая девушка верила в сказку и мечтала о ней", – призналась она. 

Однако любовь не смогла победить – артист продолжал прикладываться к бутылке и распускать руки.

"Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать",

– написала жена Башарова.

Актер не нашел в себе сил вылечиться и наладить отношения в семье, рассказала Елизавета. Он продолжал делать вид, что ничего не произошло. Несмотря на боль и обиду, она отметила, что в их совместной жизни было много хорошего. А лучшее, что случилось – рождение сына Марселя.

"Ради него надеюсь ,что мы сохраним хорошие, дружеские отношения",

– заключила Елизавета.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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