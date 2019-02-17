Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В деле об убийстве Талькова появился новый свидетель

Игорь Тальков. Фото: www.globallookpress.com
Известный артист видел преступника

Убийство певца Игоря Талькова до сих пор покрыто тайной. Близкие скончавшегося артиста Евгения Белоусова заявили, что он видел убийцу. Об этом они рассказали на передаче "Привет, Андрей!".

Композитор Сергей Шустицкий отметил, что гримерка Белоусова находилась недалеко от места гибели Талькова.

"Однажды в поезде Женя встретился с Игорем Малаховым, который проходил по этому делу. И тот спросил его: "Кто же все-таки убил?". Женя сказал: "Как кто? – Ты",

добавил Шустицкий.

В зале эту новость восприняли с недоумением. Почему же певец не рассказывал об этом. Однако композитор и близкий друг Жени подчеркнул, что его никто и никогда об этом не спрашивал, поэтому Белоусов молчал.

Эту информацию подтвердила жена артиста и его близкий друг Андрей Соколов. По его словам, Женя знал убийцу, но никогда не называл его имя.

Игорь Тальков погиб 6 октября 1991 года. За несколько минут до выхода на сцену дворца спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге его застрелили.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Лавров раскрыл грязную игру США и НАТО

Вашингтон подбивает союзников на обвинения Москвы в разрушении ДРСМД

Европа готовит Незалежную к установке ПРО

Киеву предложили радикальный способ сдерживания "агрессии" Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей