Известный артист видел преступника

Убийство певца Игоря Талькова до сих пор покрыто тайной. Близкие скончавшегося артиста Евгения Белоусова заявили, что он видел убийцу. Об этом они рассказали на передаче "Привет, Андрей!".

Композитор Сергей Шустицкий отметил, что гримерка Белоусова находилась недалеко от места гибели Талькова.

"Однажды в поезде Женя встретился с Игорем Малаховым, который проходил по этому делу. И тот спросил его: "Кто же все-таки убил?". Женя сказал: "Как кто? – Ты",

– добавил Шустицкий.

В зале эту новость восприняли с недоумением. Почему же певец не рассказывал об этом. Однако композитор и близкий друг Жени подчеркнул, что его никто и никогда об этом не спрашивал, поэтому Белоусов молчал.

Эту информацию подтвердила жена артиста и его близкий друг Андрей Соколов. По его словам, Женя знал убийцу, но никогда не называл его имя.

Игорь Тальков погиб 6 октября 1991 года. За несколько минут до выхода на сцену дворца спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге его застрелили.