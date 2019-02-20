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Умер актер Леонид Сенченко

Леонид Сенченко. Фото: mossoveta.ru/Елена Лапина
Артист был известен по ролям в театральных постановках

В возрасте 83 лет ушел из жизни заслуженный артист РФ Леонид Сенченко.

Об этом сообщили в академическом театре имени Моссовета.

"И снова печальные новости. Театр имени Моссовета с глубоким прискорбием сообщает, что 17 февраля 2019 года на 84-м году жизни скончался заслуженный артист России Леонид Кузьмич Сенченко", – говорится в сообщении.

Сенченко выступал на сцене Моссовета с 1966 года. В театре отметили, что он был ярким и талантливым человеком, обладавшим высоким артистизмом и темпераментом, пластичностью и блестящими музыкальными способностями.

"Играя в спектаклях с корифеями моссоветовской сцены, молодой актер прошел великолепную школу профессионального мастерства, достойно соответствуя высокому уровню своих звездных партнеров, переняв у них один из краеугольных принципов актерского искусства – существование в ансамбле", – рассказали в театре.

Сенченко играл в таких постановках, как "Василий Теркин", "Виндзорские насмешницы", "Жизнь Сент-Экзюпери", "Братья Карамазовы" и "Король Лир".

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