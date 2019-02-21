Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Популярный актер сильно разбил голову

Кадр из сериала "Карпов-2" (2013)
Звезда экрана любит со смаком покуролесить

Вот и накануне Степан Рожнов так раззадорился, что прыгнул со сцены, высота которой 1 м 70 сантиметров. Это закончилось плачевно – серьезной травмой.

Дело было так. Актер выступал на ежегодном фестивале в честь дня рождения знаменитого рокера Курта Кобейна, который проходил накануне вечером, пишет "МК". Рожнов на сцене развлекал публику.

От некоторых гостей, как рассказали потом охранники, явно пахло алкоголем. По задумке в середине торжества актер должен был упасть на руки ожидающим зрителям, но все произошло по-другому.

Толпа расступилась – и ухарь со всей силы рухнул на кафельный пол. Сознание, по словам очевидцев, он при этом не потерял. Но травмы получил серьезные.

Медики концертного зала оказали пострадавшему первую помощь – подложили бандаж под шею. Это было необходимо, так как существовала вероятность, что она сломана.

Врачи "скорой" поставили диагноз "сотрясение головного мозга" и увезли актера в больницу. Там установили, что шея у него, к счастью, уцелела, перелома нет.

Степан Рожнов – российский актер, хорошо известный по сериалам "Глухарь" и "Карпов", в которых он сыграл беспринципного капитана Зотова. В целом он снялся в 28 кинофильмах, среди которых "Следственный комитет", "СМЕРШ: Легенда для предателя" и другие.

Полина ДОРОЖКИНА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Нетаньяху отменил встречу с Путиным

В Москве планировалось обсуждение сирийского вопроса

Разгадка проста: детали убийства Скрипалей раскрыли

Вслед за экс-сотрудником ГРУ отправили и его дочь Юлию

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей