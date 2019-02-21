Популярный актер сильно разбил голову

Звезда экрана любит со смаком покуролесить

Вот и накануне Степан Рожнов так раззадорился, что прыгнул со сцены, высота которой 1 м 70 сантиметров. Это закончилось плачевно – серьезной травмой.

Дело было так. Актер выступал на ежегодном фестивале в честь дня рождения знаменитого рокера Курта Кобейна, который проходил накануне вечером, пишет "МК". Рожнов на сцене развлекал публику.

От некоторых гостей, как рассказали потом охранники, явно пахло алкоголем. По задумке в середине торжества актер должен был упасть на руки ожидающим зрителям, но все произошло по-другому.

Толпа расступилась – и ухарь со всей силы рухнул на кафельный пол. Сознание, по словам очевидцев, он при этом не потерял. Но травмы получил серьезные.

Медики концертного зала оказали пострадавшему первую помощь – подложили бандаж под шею. Это было необходимо, так как существовала вероятность, что она сломана.

Врачи "скорой" поставили диагноз "сотрясение головного мозга" и увезли актера в больницу. Там установили, что шея у него, к счастью, уцелела, перелома нет.

Степан Рожнов – российский актер, хорошо известный по сериалам "Глухарь" и "Карпов", в которых он сыграл беспринципного капитана Зотова. В целом он снялся в 28 кинофильмах, среди которых "Следственный комитет", "СМЕРШ: Легенда для предателя" и другие.