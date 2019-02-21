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"Все равно скоро умрете": на больную звезду "Глухаря" махнули рукой

Дарья Егорычева. Кадр из фильма ""Темная ночь" (2004)"
Друг артистки рассказал грустную историю ее борьбы с онкологией

Актриса театра и кино Дарья Егорычева скончалась рано утром 21 февраля. Дарья трагически рано ушла из жизни – ей было всего 37 лет.

Близкий друг Егорычевой рассказал "МК", что страшный диагноз актрисе поставили 7 лет назад. Врачи дважды оперировали Дарью – ей полностью удалили правое легкое и частично – левое, затем артистка прошла химиотерапию, лучевую и таргетную терапии.

К сожалению, все попытки вылечить болезнь пошли прахом – летом прошлого года появились метастазы в костях, Дарья начала испытывать постоянную боль. В феврале этого года у Егорычевой было подозрение на микроинсульт, актриса частично потеряла зрение, ей стало совсем плохо. Дарья Егорычева. Кадр из сериала

По словам друга Дарьи, она очень стеснялась болезни, не объявлять о ней и просить о помощи. Публика узнала о трудностях, с которыми столкнулась актриса, совсем недавно. 

"У нас ужасная система здравоохранения. Это за гранью добра и зла... Врач-онколог, который вел вторую операцию, сказал: "Что вы хотите? Вы все равно скоро умрете", вместо того, чтобы как-то приободрить, быть снисходительным", - 

рассказал мужчина.

Он добавил, что терапия и препараты стоят очень дорого, а к пациенту при этом зачастую относятся пренебрежительно, не оказывая никакой психологической помощи. Он добавил, что на 25 февраля была назначена консультация по скайпу с клиникой в Израиле, однако актриса до этого дня не дожила.

"Она была очень творческим, многосторонним человеком, талантливым в самых разных областях – не только актерской, но и в художественной...На сцене она была настоящей героиней", - 

признался друг Дарьи. 

Дарья Егорычева родилась 13 мая 1981 г. в Москве, закончила режиссерский факультет ГИТИСа, служила в театре "У Никитских ворот", снималась в фильмах и сериалах, напоминает "Вечерняя Москва".

Валентина МАЙОРОВА
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