Трясующуюся Бузову застукали в Балашихе

Артистка поразила своим странным поведением

Пользователи Сети активно обсуждают нелепые действия Ольги Бузовой, которая устроила шоу на матче регулярного чемпионата КХЛ между "Авангардом" и "Сибирью". Наблюдающая за игрой с трибун телеведущая продемонстрировала свои танцевальные навыки, не впечатлившие интернет-пользователей.

Во время матча на лед вышли черлидерши, которые выступили под песни знаменитости. Бузова не сдержалась и начала двигаться в такт музыке, а позже опубликовала в Instagram свои танцы, признавшись, что ей было приятно получить такой "подарок". Однако не все пользователи Сети сочли, что на таком мероприятии стоило использовать композиции спорной артистки, которую многие не любят.

"Офигенно", "Бузова, ты молодец", "Приятно смотреть", "Очень круто, умничка, всех переплюнула", "Представляю, как люди на трибунах блевали при виде нее", "И все дружно офигели, перебор уже", "Одни хоккеисты воздержались от присутствия", "Не очень приятно смотреть, думаешь, что ты Бог!" – прокомментировали ролик Бузовой ее фолловеры.

Впрочем, многие недоброжелатели решили, что звезда заплатила организаторам игры ради пиара, чтобы они включили ее треки. Однако певица не стала комментировать нападки в свой адрес.