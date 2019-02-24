Георгий Данелия впал в кому

У режиссера инфекционное воспаление легких

Супруга Георгия Данелии рассказала, что ее мужа врачи ввели в искусственную кому.

"Врачи ввели его в медицинскую кому. Сейчас проводят обследования, следят за состоянием",

– цитирует ее ТАСС.

Галина Данелия отметила, что специалисты сумели выровнять ему дыхание. По ее словам, у известного режиссера инфекционное воспаление легких, передает РЕН ТВ.

Георгий Данелия – советский и российский кинорежиссер и сценарист. Известность он получил благодаря работе над фильмами "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Афоня", "Мимино" и "Кин-дза-дза!".