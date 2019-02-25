Странные и сексуальные: как звезды оделись на "Оскар"

Очередная церемония вручения престижной кинопремии завершилась

На ковровой дорожке одного из самых главных мероприятий по награждению за вклад в искусство создания фильмов, как всегда, отличились актрисы. Одни разочаровали поклонников нарядами, другие возбудили голыми прелестями.

Хотя времени для подготовки к торжеству было достаточно, некоторые знаменитости выглядели совсем не по-звездному. Не впечатлило гостей и зрителей ни странное темно-зеленое платье со шлейфом на Оливии Колман, ни белое с глубоким декольте на Марианне Фарли.

Также неприятно удивили многих Рут Е. Картер, пришедшая в комбинированном платье с пышными рукавами. Не восхитили и золотое платье Данай Гурира, и наряд Аманды Стенберг, который напоминал не то пеньюар, не то ночную сорочку. Расстроили вшешним видом Тесса Томпсон, Люси Бойтон, SZA, Симон Маккинон и Эмма Стоун.

Однако некоторые красавицы все же приковали взгляды присутствующих на церемонии. Неотразимая Дженнифер Лопес, появления которой особенно ждали на красной дорожке, дефилировала в обтягивающем серебряном платье, в котором ее фигура выглядела ослепительно.

Также в сексуальном наряде вышла и Шарлиз Терон. Ее голубое платья на спине было открыто до самых ягодиц, что привело зрителей в восторг.

В похожих откровенных нарядах посетили торжество Ирина Шейк, Лесли Бибб и Молли Симс.

Но не только нарядами могли похвастаться известные актрисы. К примеру, на черное платье Леди Гаги с высокими перчатками мало обратили внимание. А вот украшение на шее прелестицы заметили сразу. Такой огромный алмаз (128 карат) в последний раз видели на другой актрисе – Одри Хепберн.

Однако больше всего поразил гостей и зрителей американский актер и певец Билли Портер. Он прибыл на церемонию вручения премии "Оскар" в пышном женском платье и позировал на красной ковровой дорожке вместе с супругом Адамом Смитом.

Очередная, 91-я, церемония вручения кинопремии "Оскар" завершилась в Лос-Анджелесе. В этом году она прошла без ведущего, отмечает "ФедералПресс". Так как комика Кевина Харта уличили в гомофобных шутках десять лет назад, он "снял" свою кандидатуру. А замену найти не успели.

Главную награду – "Лучший фильм года" – получила "Зеленая книга" Питера Фаррелли. Еще два "Оскара" эта же кинолента получила в номинациях "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший актер второго плана" (Махершала Али за роль талантливого пианиста Дона Ширли), пишет RT.

Это американская биографическая драма с элементами комедии. Сюжет основан на реальных событиях – истории путешествия по югу США известного джазового пианиста Дона Ширли и обычного водителя Тони Валлелонга, передает URA.RU.

Лидером по количеству номинаций была историческая драма "Фаворитка" режиссера Йоргоса Лантимоса. Однако статуэтку она получила всего одну.



Больше всего номинаций было у "Ромы" – десять. Из семи номинаций "Черная пантера" выиграла три. Мюзикл "Богемская рапсодия" взял четыре награды: "Лучшая мужская роль" (Рами Малек), "Лучший монтаж", "Лучший звук" и "Лучший монтаж звука".

Лучшим документальным полнометражным фильмом назван "Свободный подъем в одиночку", короткометражным – "Точка. Конец предложения". В номинации "Лучший игровой короткометражный фильм" победила "Кожа", а премию "Лучший анимационный короткометражный фильм" вручили картине "Бао".

