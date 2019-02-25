Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

На церемонии вручения премии "Оскар" случился конфуз

Рами Малек. Фото: www.globallookpress.com
Рами Малеку понадобилась медицинская помощь

Мужчина поднялся на сцену за золотой статуэткой, которую завоевал за роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия", а вот удержать равновесие на радостях не сумел.

Рами Малек свалился со сцены прямо в зрительный зал. Актера усадили в кресло, а над происшествием только посмеялись, но чуть позже 37-летнего мужчину увели за сцену, где ему оказывали помощь врачи. Представитель звезды отказался комментировать его состояние, сообщает People. 

Фильм о музыкальной группе Queen "Богемская рапсодия" завоевал 4 номинации: "Лучшая мужская роль", "Лучший монтаж", "Лучший звуковой монтаж" и "Лучший звук". А вот фильмом года он не стал, награду получила картина "Зеленая книга" Питера Фаррелли – это комедийная биографическая драма, рассказывающая реальную историю путешествия известного пианиста Дона Ширли и обычного водителя Тони Валлелонга, между которыми со временем возникает дружба.

Фоторепортаж
Странные и сексуальные: как звезды оделись на "Оскар"
Билли Портер. Фото: www.globallookpress.com Дженнифер Лопес. Фото: www.globallookpress.com Шарлиз Терон. Фото: AP/ТАСС
Эмма Стоун. Фото: AP/ТАСС Марианна Фарли. Фото: AP/ТАСС Леди Гага. Фото: AP/ТАСС
Дарья ПЕТРОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Украина загнется без энергоресурсов России

В Киеве вновь напомнили о том, что Москва оказалась главным экономическим партнером страны

"Противно и стыдно": Плющенко набросился на россиян

Спортсмен раскритиковал жителей страны за озлобленность против себя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей