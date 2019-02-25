На церемонии вручения премии "Оскар" случился конфуз

Рами Малеку понадобилась медицинская помощь

Мужчина поднялся на сцену за золотой статуэткой, которую завоевал за роль Фредди Меркьюри в фильме "Богемская рапсодия", а вот удержать равновесие на радостях не сумел.

Рами Малек свалился со сцены прямо в зрительный зал. Актера усадили в кресло, а над происшествием только посмеялись, но чуть позже 37-летнего мужчину увели за сцену, где ему оказывали помощь врачи. Представитель звезды отказался комментировать его состояние, сообщает People.

Фильм о музыкальной группе Queen "Богемская рапсодия" завоевал 4 номинации: "Лучшая мужская роль", "Лучший монтаж", "Лучший звуковой монтаж" и "Лучший звук". А вот фильмом года он не стал, награду получила картина "Зеленая книга" Питера Фаррелли – это комедийная биографическая драма, рассказывающая реальную историю путешествия известного пианиста Дона Ширли и обычного водителя Тони Валлелонга, между которыми со временем возникает дружба.