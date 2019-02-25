Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Названа причина смерти политолога Игоря Малашенко

Игорь Малашенко. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Знакомые медиаменеджера шокированы из-за этой трагедии

Распространившуюся в СМИ информацию о том, что Игорь Малашенко лишил себя жизни, подтвердили его коллеги. Так, Ксения Собчак не может поверить в то, что политтехнолога не стало.

Телеведущая добавила, что благодарна экс-медиаменеджеру за помощь в гонке за пост президента России, которая прошла в 2018-м.

"Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб... rip",

поделилась переживаниями Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня". 

Ксения Собчак и Игорь Малашенко. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Издание "КоммерсантЪ", ссылаясь на слова инсайдера, сообщило, что Малашенко свел счеты с жизнью в своем доме в Испании, в городе Марбельи, в ночь на 25 февраля. Эту версию смерти медиаменеджера подтвердил его коллега Тимур Валеев. По информации Telegram-канала "112", экономка обнаружила тело Малашенко в его спальне. 

Племянница Малашенко Наталья рассказала радиостанции "Говорит Москва" о том, что ее дяди больше нет в живых, а его семья знает о случившемся.  

Полина ИВАНОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Эсминец США отпугнули от Севастополя

"Дональд Кук" пошел в обход из-за русских

"Не хочется комментировать": слова Лаврова о Курилах оскорбили японцев

Токио пытался задобрить Москву обещаниями инвестиций, но ничего не вышло

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей