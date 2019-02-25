Знакомые медиаменеджера шокированы из-за этой трагедии

Распространившуюся в СМИ информацию о том, что Игорь Малашенко лишил себя жизни, подтвердили его коллеги. Так, Ксения Собчак не может поверить в то, что политтехнолога не стало.

Телеведущая добавила, что благодарна экс-медиаменеджеру за помощь в гонке за пост президента России, которая прошла в 2018-м.

"Игорь Малашенко покончил с собой. Не могу прийти в себя. Считала его человеком порядочнейшим и очень креативным. Горжусь, что он возглавлял мой штаб... rip",

– поделилась переживаниями Собчак в своем Telegram-канале "Кровавая барыня".

Издание "КоммерсантЪ", ссылаясь на слова инсайдера, сообщило, что Малашенко свел счеты с жизнью в своем доме в Испании, в городе Марбельи, в ночь на 25 февраля. Эту версию смерти медиаменеджера подтвердил его коллега Тимур Валеев. По информации Telegram-канала "112", экономка обнаружила тело Малашенко в его спальне.

Племянница Малашенко Наталья рассказала радиостанции "Говорит Москва" о том, что ее дяди больше нет в живых, а его семья знает о случившемся.