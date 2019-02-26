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Легендарная модель 90-х скончалась от рака

Фото: Интерпресс/ТАСС
Ольга Пантюшенкова несколько лет боролась со страшной болезнью

В середине 90-х девушка была самом популярной российской моделью. Сначала она выигрывала конкурсы красоты, а затем заключила контракт с крупных европейским модельным агентством. Но жизнь манекенщицы оказалась не такой сказочной.

Войдя в список 15 самые востребованных моделей мира, она стала получать около 45 тысяч франков в день, получила признание Карла Лагерфельда и Джона Гальяно. Затем внезапно пропала.

Как сообщил изданию Starhit друг Ольги Пантюшенковой, она долгое время боролась с раком, но победить его не смогла. Последние дни она провела в Санкт-Петербурге – городе, куда хотела вернуться еще на пике популярности. Модель не скрывала, что работать ей приходиться на износ, а оставаться в профессии до конца жизни она не хочет.

"Ольга умерла в Санкт-Петербурге в квартире мамы. Своей семьи и детей у нее не было", – комментируют пользователи в интернете.

Пятый канал сообщает, что смерть девушки, вероятно, произошла 6 февраля, но родственники и друзья не стали предавать случившееся широкой огласке.

Дарья ПЕТРОВА
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