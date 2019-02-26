Лежачий Билан изнемогает от жуткой боли

Певец перенес тяжелую операцию на ноге

Дима Билан, отыграв концерт со сломанной в двух местах ногой, перестал наконец геройствовать и все-таки обратился за помощью к хирургам. Артист сообщил поклонникам в Instagram, что получил необходимую медицинскую помощь 25 февраля: ему вкрутили в ногу 9 шурупов и вставили пластину. Однако пока он еще мучается от полученной травмы.

Билан опубликовал в соцсети ролик, снятый спустя два часа после операции. В подписи к видео из больничной палаты, похожей на номер отеля, он успокоил фанатов, отметив, что "все идет по плану". Впрочем, в кадре бледный певец с огромными синяками под глазами, громко вздыхая, признался, что ему очень тяжело.

Поклонники в комментариях к посту пожелали Билану скорейшего выздоровления, сил и терпения, которые ему понадобятся, когда ему разрешат вновь ходить.

"Давай, будь мужиком", "И когда же первые шаги? Это же так больно", "Выздоравливайте Дмитрий!", "Мне даже больно смотреть", "Дима, вы боец просто, выступать с двойным переломом, профессионализм и ответственность уровня бог, здоровья вам и берегите себя, пожалуйста", "Ты прям держишься бодрячком", "Желаю самых быстрых восстановительных процессов!" – поддержали артиста его фолловеры.

Певец сломал ногу за несколько дней до шоу "Планета Билан", которое прошло 23 февраля, поскользнувшись на льду. Врачи посоветовали ему сразу лечь на операцию, но он не захотел разочаровывать поклонников, поэтому отыграл намеченный концерт. Билан пообещал фанатам, что подробно будет рассказывать о своем восстановлении.